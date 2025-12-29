Campoli Appennino successo per la raccolta Un gioco per un sorriso

Campoli Appennino ha registrato un importante riscontro per la raccolta di giochi e materiale scolastico promossa dall’associazione “Un gioco per un sorriso”. L’iniziativa, rivolta ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha coinvolto numerosi partecipanti, rafforzando il senso di comunità locale e solidarietà. Un gesto semplice che ha portato un po’ di conforto e allegria ai giovani pazienti.

Grande partecipazione e forte senso di comunità per l'iniziativa di raccolta di giochi e materiale scolastico promossa dall'associazione "Un gioco per un sorriso", destinata ai bambini ricoverati presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.L'ampia adesione da parte di cittadini, famiglie e. La donazione è stata promossa dalla famiglia De Benedictis, in collaborazione con il Centro Studi di Campoli Appennino "P. Mastroianni", attraverso la devoluzione del ricavato della vendita del libro di poesie dell'autore M. De Benedictis.

