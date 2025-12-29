Campobasso | madre e figlia morte per intossicazione cinque medici indagati

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a seguito di un sospetto caso di intossicazione alimentare. Nell’ambito dell’indagine, cinque medici sono attualmente iscritti nel registro degli indagati. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità nel settore sanitario, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.

Sono cinque i medici iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha visto due persone, madre e figlia, morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. L'indagine, si legge in una nota della Procura, "e' prioritariamente volta a costruire l'intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne presso il Pronto soccorso: risulta infatti che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell'evento fatale".

