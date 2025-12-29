Campobasso madre e figlia morte intossicate | cinque medici indagati

La Procura di Campobasso ha aperto un’indagine sull’incidente che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, entrambe decedute per sospetta intossicazione. Cinque medici dell’ospedale Cardarelli sono stati iscritti nel registro degli indagati nel tentativo di chiarire le cause di questa tragedia. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali responsabilità e fare luce su quanto accaduto.

La Procura di Campobasso ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte intossicate: cinque medici indagati Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, 5 indagati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico; Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne. Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia - Ci sarebbero cinque persone indagate nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tr ... msn.com

Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, rimandate a casa due volte dal pronto soccorso - Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, rimandate a casa due volte dal pronto soccorso ... blitzquotidiano.it

Tragedia a Pietracatella (Campobasso): madre e figlia morte per sospetta intossicazione alimentare: Una tragedia che ha sconvolto la comunità del piccolo paese molisano di Pietracatella. Madre 50enne e figlia 15enne sono morte all’ospedale Cardarelli di C - facebook.com facebook

Tragedia a #Campobasso: una 15enne e sua madre sono morte per un’intossicazione alimentare, dopo una cena di pesce. Ricoverato anche il padre. La famiglia era stata due volte al pronto soccorso e poi dimessa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

