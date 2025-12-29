La Procura di Campobasso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone del personale sanitario del Cardarelli, nell’ambito di un’inchiesta sull’intossicazione di madre e figlia, decedute a Pietracatella. Le indagini puntano a chiarire le cause della tragedia, con particolare attenzione alle eventuali responsabilità legate alla gestione delle complicanze in ospedale e ai sospetti sulla cena come possibile origine dell’intossicazione.

Omicidio colposo plurimo, il reato ipotizzato dalla Procura per quelli che sarebbero i cinque indagati appartenenti al personale sanitario del Cardarelli di Campobasso, in relazione alla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del piccolo paese molisano di Pietracatella. Si tratta della sconvolgente vicenda che ha visto morire madre e figlia di 15 anni, Antonella Di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Campobasso, cinque indagati per madre e figlia morte intossicate: dai sospetti sulla cena alle complicanze in ospedale

