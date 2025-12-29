Campo Largo di Fico anche Avs furiosa | ‘patto’ tra i partiti maggiori per escludere i minori da cariche

Nel contesto politico del Campo Largo di Roberto Fico si susseguono tensioni e dibattiti. Recentemente, Avs ha espresso forte disappunto riguardo a un presunto accordo tra i principali partiti per escludere i gruppi minori dalle cariche di rilievo. Questa dinamica riflette le sfide e le complessità delle alleanze politiche attuali, evidenziando come le decisioni strategiche possano influenzare la rappresentanza e il quadro istituzionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora acque agitate nel Campo Largo di Roberto Fico. Ad alzare la voce, stavolta, è Avs. Lanciando un appello proprio al governatore: " Intervenga subito per ristabilire la correttezza". Senza giri di parole, "il Consiglio regionale della Campania di oggi si è aperto non nel migliore dei modi" afferma una nota firmata dai due consiglieri regionali Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano (i due nella foto), dalla coportavoce di Europa Verde, Fiorella Zabatta, e dal segretario regionale di Sinistra Italiana, Tonino Scala. "Nessuna riunione di maggioranza, nessuna conferenza dei capigruppo e – spiega il comunicato –, solo attraverso indiscrezioni raccolte nei corridoi, il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra ha appreso che alcune forze politiche avrebbero deciso, in totale autonomia, di definire gli assetti istituzionali del Consiglio regionale, ignorando deliberatamente il confronto con l'intera coalizione".

