Campionati regionali calcio balilla doppietta per Sirio Mello Titolo anche per i veterani
Si conclude con successo l’anno sportivo dei campionati regionali di calcio balilla in Puglia. Sirio Mello, insieme a Luigi Natali e Fabrizio Mello, ha ottenuto importanti risultati, tra cui una doppietta per Mello e anche il titolo tra i veterani. L’evento, svoltosi la scorsa settimana a Lecce, ha confermato la crescita e la competitività dei giocatori salentini in questa disciplina.
LECCE – Si chiude in grande stile l’anno agonistico per i nazionali salentini di calcio balilla, Sirio Mello, Luigi Natali e Fabrizio Mello che hanno conquistato altri prestigiosi titoli e riconoscimenti nel campionato regionale della Puglia della disciplina, che si è svolto la scorsa settimana a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
