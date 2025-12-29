Campionati regionali calcio balilla doppietta per Sirio Mello Titolo anche per i veterani

Si conclude con successo l’anno sportivo dei campionati regionali di calcio balilla in Puglia. Sirio Mello, insieme a Luigi Natali e Fabrizio Mello, ha ottenuto importanti risultati, tra cui una doppietta per Mello e anche il titolo tra i veterani. L’evento, svoltosi la scorsa settimana a Lecce, ha confermato la crescita e la competitività dei giocatori salentini in questa disciplina.

