Campania si insedia il Consiglio regionale Fico | Natale tranquillo Vedete come sono riposato?

È iniziata la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania, con la cerimonia di insediamento presso il Centro Direzionale di Napoli. Alla presenza del Presidente Roberto Fico, i nuovi consiglieri hanno preso ufficialmente servizio, segnando l’avvio di un nuovo mandato istituzionale. Durante l’evento, Fico ha commentato con tono tranquillo, sottolineando l’atmosfera serena del periodo natalizio.

Al via la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. Presso la sede del Centro Direzionale di Napoli, alla presenza del Presidente della Regione Roberto Fico, si è svolta la cerimonia di insediamento dei consiglieri. Il presidente Fico al suo arrivo ha scherzato con i giornalisti: "Ho trascorso un Natale tranquillo, vedete come sono riposato?"

