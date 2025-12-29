Campania si apre la XII legislatura | Fico entra solo in un’aula quasi vuota

Questa mattina ha avuto inizio la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania, con Roberto Fico che ha formalmente assunto il suo incarico. L’assemblea si è svolta in un clima sobrio, con poche persone presenti in aula. L’insediamento segna un nuovo capitolo per la regione, mentre i lavori si preparano a definire le priorità politiche e istituzionali dei prossimi anni.

E’ iniziata questa mattina la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. Roberto Fico, eletto lo scorso novembre, ha dato inizio ufficialmente al suo mandato. Prima di varcare l’ingresso dell’aula, l’ex presidente della Camera si è intrattenuto per una breve riunione nella sala multimediale del Consiglio. Poi l’ingresso, i saluti al gruppo del Movimento 5 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Campania, si apre la XII legislatura: Fico entra solo in un’aula quasi vuota Leggi anche: Campania, al via XII Legislatura del Consiglio regionale ma non c’è ancora la Giunta Leggi anche: Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio: inizia la legislatura Fico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli: oggi si apre la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. Il neo Governatore scioglie gli ultimi non facili veti per la giunta; Consiglio regionale, prima seduta lunedì 29 dicembre; XII Legislatura: Consiglio Campania si insedierà il 29 dicembre 2025; Lunedì 29 dicembre prima seduta del Consiglio Regionale della Campania. Parte la dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi (Pd) è stato quindi eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti su 51 votanti, alla prima votazione. ansa.it

Errico apre la legislatura Fico: “Responsabilità, confronto leale e sanità al centro dell’azione politica” - Un richiamo alla responsabilità istituzionale, alla concretezza dell’azione politica e a un confronto che non si trasformi in terreno di scontro: è il filo conduttore del discorso introduttivo pronunc ... ntr24.tv

Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania - Massimiliano Manfredi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania durante la prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale, tenutasi lunedì 29 dicembre 2025. ilmonito.it

MERAVIGLIA IN CAMPANIA Apre il Villaggio della Coca Cola - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.