Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale Fico | Natale? Mi sono riposato

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania. Durante l'incontro, il presidente Roberto Fico ha commentato con tono informale il periodo natalizio, affermando di aver trascorso un buon riposo. L'occasione ha segnato l'inizio delle attività istituzionali della regione, con l'obiettivo di affrontare le sfide amministrative e politiche in un clima di serietà e collaborazione.

«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.". E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

