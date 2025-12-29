Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale Fico | Natale? Mi sono riposato

Oggi si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania. Durante l'incontro, il presidente Roberto Fico ha commentato con tono informale il periodo natalizio, affermando di aver trascorso un buon riposo. L'occasione ha segnato l'inizio delle attività istituzionali della regione, con l'obiettivo di affrontare le sfide amministrative e politiche in un clima di serietà e collaborazione.

«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.". E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato» Leggi anche: Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico Leggi anche: Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Regione Campania, per Roberto Fico il 29 dicembre prima riunione di Consiglio. Ultimi dettagli per la nuova Giunta; Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale; Portici blocca la Campania: il rebus Cuomo e la nuova giunta; Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico. Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato» - E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto ... ilmattino.it

Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale - Tra scontri interni, questioni da manuale Cencelli e paletti (in piedi e abbattuti) si va verso la definizione della prima giunta Fico in Regione Campania ... fanpage.it

Campania, nuova giunta Fico: ancora nodi da sciogliere - Lunedì alle 11 si insedia l'assemblea, con all'ordine del giorno il discorso programmatico del presidente Roberto Fico e l'elezione dei vertici di Consiglio e ... napolivillage.com

La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook

Avviare la prima #CER termica pilota in #campania - la sfida di @GradedSpa con #Janus e #Hopee #energy #EnergyTransition #EnergyStorage #Renewables #FutureOfenergy #Sustainability #SustainableFuture x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.