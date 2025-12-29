Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale Fico | Natale? Mi sono riposato Non c' è ancora l' accordo sulla giunta

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania si è aperta la prima seduta del nuovo Consiglio regionale, mentre ancora si cerca un accordo sulla composizione della giunta. Durante l’incontro, il presidente Roberto Fico ha scherzato sul suo Natale, sottolineando di essersi riposato. L’attenzione rimane concentrata sulle future decisioni politiche e sulla stabilità dell’amministrazione regionale.

«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.". E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

