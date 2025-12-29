Campania prima seduta per il nuovo Consiglio regionale Fico | Natale? Mi sono riposato Non c' è ancora l' accordo sulla giunta

In Campania si è aperta la prima seduta del nuovo Consiglio regionale, mentre ancora si cerca un accordo sulla composizione della giunta. Durante l’incontro, il presidente Roberto Fico ha scherzato sul suo Natale, sottolineando di essersi riposato. L’attenzione rimane concentrata sulle future decisioni politiche e sulla stabilità dell’amministrazione regionale.

«Avete fatto un buon Natale? Io benissimo, tranquillo, vedete come mi sono riposato.". E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto Fico,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato». Non c'è ancora l'accordo sulla giunta Leggi anche: Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato» Leggi anche: Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Regione Campania, per Roberto Fico il 29 dicembre prima riunione di Consiglio. Ultimi dettagli per la nuova Giunta; Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale; Portici blocca la Campania: il rebus Cuomo e la nuova giunta; Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico. Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato» - E' la battuta ai giornalisti del presidente della Regione Campania, Roberto ... ilmattino.it

Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi alle 11 la prima seduta del Consiglio regionale - Tra scontri interni, questioni da manuale Cencelli e paletti (in piedi e abbattuti) si va verso la definizione della prima giunta Fico in Regione Campania ... fanpage.it

Campania, nuova giunta Fico: ancora nodi da sciogliere - Lunedì alle 11 si insedia l'assemblea, con all'ordine del giorno il discorso programmatico del presidente Roberto Fico e l'elezione dei vertici di Consiglio e ... napolivillage.com

La definizione della prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania è questione di giorni Dipende dagli equilibri nel Partito Democratico. - facebook.com facebook

Avviare la prima #CER termica pilota in #campania - la sfida di @GradedSpa con #Janus e #Hopee #energy #EnergyTransition #EnergyStorage #Renewables #FutureOfenergy #Sustainability #SustainableFuture x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.