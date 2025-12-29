Campania inizia XII legislatura ma per ora niente giunta Fico

Inizia la XII legislatura del consiglio regionale della Campania, con il neo presidente Roberto Fico alla guida. Tuttavia, al momento non sono ancora stati nominati gli assessori, e l’assemblea regionale si trova ancora in fase di avvio. La situazione riflette una fase di transizione mentre si definiscono le nuove cariche e gli equilibri politici nella regione.

Napoli, 29 dic. (askanews) – In Campania al via la XII legislatura del consiglio regionale, 'battesimo' nell'Aula per il neo presidente Roberto Fico, ma ancora nessun assessore nei banchi del parlamentino campano del Centro direzionale di Napoli. "Siamo agli sgoccioli, a breve la giunta sarà annunciata – ha rassicurato il nuovo governatore al termine della seduta odierna del Consiglio -. Non ci sono ritardi, la legge ci dice che possono passare fino a dieci giorni dall'insediamento del consiglio regionale per la nomina della giunta, quindi, siamo perfettamente nei tempi di legge. Prendiamo il tempo giusto per la migliore giunta possibile".

Massimiliano Manfredi (Pd) è stato quindi eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, con 41 voti su 51 votanti, alla prima votazione.

Campania, Fico arriva in consiglio comunale senza giunta - Roberto Fico arriva in consiglio comunale senza giunta, vuoti i posti riservati agli assessori. lostrillone.tv

Campania, inizia l'era di Roberto Fico. Oggi l'insediamento del nuovo consiglio regionale. Ecco LE FOTO - facebook.com facebook

