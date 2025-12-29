?Campania il programma di Fico | priorità a sanità territoriale aree interne e legalità

Il nuovo Consiglio regionale della Campania si è insediato oggi, dopo le elezioni del 23 e 24 novembre. Il programma del governo si concentra su sanità territoriale, sviluppo delle aree interne e promozione della legalità, obiettivi fondamentali per il territorio e il benessere dei cittadini. Questi temi guideranno le future politiche regionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il tessuto sociale della regione.

NAPOLI – Si è tenuta quest’oggi la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania, così come determinatosi dalle recenti elezioni dello scorso 23 e 24 novembre.Nel corso della giornata consiliare, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha mostrato il programma di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

