?Campania il programma di Fico | priorità a sanità territoriale aree interne e legalità

Il nuovo Consiglio regionale della Campania si è insediato oggi, dopo le elezioni del 23 e 24 novembre. Il programma del governo si concentra su sanità territoriale, sviluppo delle aree interne e promozione della legalità, obiettivi fondamentali per il territorio e il benessere dei cittadini. Questi temi guideranno le future politiche regionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e rafforzare il tessuto sociale della regione.

Campania, prima seduta per il nuovo Consiglio regionale. Fico: «Natale? Mi sono riposato»

I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità

Terza e ultima visita in programma per Natale in casa Artecard: con Amedeo Colella e gli abbonati Campania Artecard 365 Gold e Lite siamo andati alla scoperta della Certosa e Museo Nazionale di San Martino!

