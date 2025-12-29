Campania Fico detta la rotta della nuova Campania | Prima l’interesse dei cittadini Giunta ancora da nominare

Roberto Fico ha iniziato ufficialmente il suo mandato come presidente della nuova legislatura in Campania, delineando in Consiglio le priorità per il suo operato. Nonostante la nomina della giunta regionale sia ancora in fase di definizione, Fico ha sottolineato l’importanza di mettere al primo posto gli interessi dei cittadini e di avviare un percorso di trasparenza e attenzione alle esigenze della regione.

