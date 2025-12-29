Campania Fico detta la rotta della nuova Campania | Prima l’interesse dei cittadini Giunta ancora da nominare
Roberto Fico ha iniziato ufficialmente il suo mandato come presidente della nuova legislatura in Campania, delineando in Consiglio le priorità per il suo operato. Nonostante la nomina della giunta regionale sia ancora in fase di definizione, Fico ha sottolineato l’importanza di mettere al primo posto gli interessi dei cittadini e di avviare un percorso di trasparenza e attenzione alle esigenze della regione.
Roberto Fico apre ufficialmente la nuova legislatura regionale tracciando in Consiglio le linee programmatiche del suo mandato, mentre la macchina di governo è ancora incompleta: la giunta regionale, infatti, non è stata ancora nominata. In mattinata, intorno alle 12, l'Aula ha eletto Massimiliano Manfredi (Pd) presidente del Consiglio regionale con 41 voti, arrivati anche dall'opposizione.
