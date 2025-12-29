Campania Fico arriva in Consiglio e dice | Sono tranquillo

Roberto Fico, nuovo presidente della Giunta regionale della Campania, ha dichiarato di essere tranquillo e riposato alla vigilia della prima seduta del Consiglio regionale. Le sue parole sono arrivate durante un breve scambio con i giornalisti davanti all’ingresso della sala consiliare, in un contesto di normale attesa per l’inizio delle attività istituzionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Avete trascorso un buon Natale? Io sono tranquillo, riposato". Lo ha detto il neo presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, scambiando poche battute con i giornalisti che lo attendevano dinanzi all'ingresso della sala del Consiglio regionale dove in mattinata si terrà la prima seduta del parlamentino. Nella seduta di oggi si dovrà procedere alla nomina dell'ufficio di presidenza del Consiglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

