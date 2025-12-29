Campania Cirielli | Opposizione istituzionale ma non consociativismo
In Campania, Cirielli sottolinea l'importanza di un'opposizione istituzionale basata sul confronto, evitando atteggiamenti di consociativismo. Tra le questioni fondamentali, la revisione della legge urbanistica, ferma da due decenni, e le politiche paesaggistiche rappresentano priorità per lo sviluppo regionale. Un approccio mirato a promuovere riforme efficaci, rispettando le competenze istituzionali e il patrimonio naturale del territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti “ La legge urbanistica ferma da venti anni è una priorità, come quella paesistica”. Lo ha ha detto il capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, Edmondo Cirielli, che oggi, nel corso della prima seduta dell’assemblea, è tornato a parlare del tema dell’abusivismo edilizio. Nel corso del suo intervento Cirielli ha parlato delle aree interne ma anche delle aree costiere. “ Voglio chiarire che la nostra opposizione sarà istituzionale ma che non significa consociativismo”. Lo ha detto il capo dell’opposizione nel consiglio regionale della Campania, Edmondo Cirielli, nel corso della prima seduta dell’assemblea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdI
Leggi anche: Sangiuliano capolista Fdi in Campania fa innervosire Cirielli. L’ex ministro sogna di guidare l’opposizione in Regione
Campania, il Consiglio riparte: molti volti nuovi, i numeri di sempre; Campania, Cirielli Ritardi sulla Giunta? Problema del PD, non di Fico; La sfida di Sangiuliano, neo capogruppo FdI alla Regione: «Interverrò su tutto, anche sulla Cultura»; SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “BASTA AGGRESSIONI ALL’INTERNO OSPEDALI”.
Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa" - L’esponente dem passa grazie ai voti dell’opposizione: mancano dieci preferenze nella coalizione di Fico. salernotoday.it
Campania: Cirielli, non c'è la giunta? Non mi pare un buon segnale - Non voglio enfatizzare questo dato perché ci sono ancora dei giorni di tempo ma non mi pare un buon segnale". ansa.it
Campania, Cirielli "Ritardi sulla Giunta? Problema del PD, non di Fico" - "Non voglio enfatizzare perché dal punto di vista statutario, in teoria, ci sarebbero ancora dei giorni". msn.com
«Oggi inizia un percorso della destra nell'interesse dei cittadini della Campania» - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.