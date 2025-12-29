In Campania, Cirielli sottolinea l'importanza di un'opposizione istituzionale basata sul confronto, evitando atteggiamenti di consociativismo. Tra le questioni fondamentali, la revisione della legge urbanistica, ferma da due decenni, e le politiche paesaggistiche rappresentano priorità per lo sviluppo regionale. Un approccio mirato a promuovere riforme efficaci, rispettando le competenze istituzionali e il patrimonio naturale del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La legge urbanistica ferma da venti anni è una priorità, come quella paesistica”. Lo ha ha detto il capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, Edmondo Cirielli, che oggi, nel corso della prima seduta dell’assemblea, è tornato a parlare del tema dell’abusivismo edilizio. Nel corso del suo intervento Cirielli ha parlato delle aree interne ma anche delle aree costiere. “ Voglio chiarire che la nostra opposizione sarà istituzionale ma che non significa consociativismo”. Lo ha detto il capo dell’opposizione nel consiglio regionale della Campania, Edmondo Cirielli, nel corso della prima seduta dell’assemblea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Cirielli: “Opposizione istituzionale ma non consociativismo”

Leggi anche: Regione Campania, Cirielli capo dell'opposizione e Sangiuliano capogruppo FdI

Leggi anche: Sangiuliano capolista Fdi in Campania fa innervosire Cirielli. L’ex ministro sogna di guidare l’opposizione in Regione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Campania, il Consiglio riparte: molti volti nuovi, i numeri di sempre; Campania, Cirielli Ritardi sulla Giunta? Problema del PD, non di Fico; La sfida di Sangiuliano, neo capogruppo FdI alla Regione: «Interverrò su tutto, anche sulla Cultura»; SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “BASTA AGGRESSIONI ALL’INTERNO OSPEDALI”.

Regione Campania, Manfredi eletto presidente del Consiglio con i voti del centrodestra: "Maggioranza già divisa" - L’esponente dem passa grazie ai voti dell’opposizione: mancano dieci preferenze nella coalizione di Fico. salernotoday.it