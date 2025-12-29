Campagna diffamatoria | Signorini si autosospende dopo le accuse di Corona sul sistema GF Mediaset |    Accolta la decisione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le pesanti accuse di Corona nel suo programma «Falsissimo», Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi dalle sue funzioni nel Grande Fratello. La decisione è stata confermata da Mediaset, in risposta alla crescente polemica e alle accuse di una presunta «campagna diffamatoria» nei suoi confronti. La situazione evidenzia le tensioni tra le parti e l'importanza di mantenere un clima di rispetto e correttezza nel contesto televisivo.

La scelta dopo la bufera provocata da Corona, che nel suo format «Falsissimo» aveva lanciato pensanti accuse a Signorini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

campagna diffamatoria signorini si autosospende dopo le accuse di corona sul sistema gf mediaset 160 160accolta la decisione

© Xml2.corriere.it - «Campagna diffamatoria»: Signorini si autosospende dopo le accuse di Corona sul «sistema» GF. Mediaset:   «Accolta la decisione»

Leggi anche: «Campagna diffamatoria»: Signorini si autosospende dopo le accuse di Corona sul «sistema» GF. Mediaset:   «Applicato il codice etico»

Leggi anche: «Campagna diffamatoria»: Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona sul «sistema» per entrare nel Grande Fratello

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello: «Campagna calunniosa e diffamatoria»; Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona: «Campagna diffamatoria»; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: «Campagna diffamatoria».

campagna diffamatoria signorini autosospendeAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

campagna diffamatoria signorini autosospendeAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse: "Campagna calunniosa e diffamatoria" - Dopo le accuse sul presunto "sistema" per entrare al Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende. msn.com

campagna diffamatoria signorini autosospendeAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset: "Campagna diffamatoria e calunniosa" - La scelta dopo le accuse, lanciate da Fabrizio Corona, nel suo format 'Falsissimo'. msn.com

CLAMOROSO SIGNORINI SI AUTOSOSPENDE DA MEDIASET: BUFERA DOPO LE ACCUSE DI CORONA

Video CLAMOROSO SIGNORINI SI AUTOSOSPENDE DA MEDIASET: BUFERA DOPO LE ACCUSE DI CORONA

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.