Campagna diffamatoria | Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona sul sistema per entrare nel Grande Fratello

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle accuse di Corona durante il suo podcast, Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset. La vicenda riguarda presunte accuse di Corona riguardo a un presunto «sistema» per entrare nel Grande Fratello, portando il conduttore a prendere questa decisione. La situazione ha generato un’attenzione mediatica significativa, mentre le indagini e le eventuali conseguenze sono ancora in corso.

La decisione del conduttore è arrivata a seguito della bufera provocata da Corona, che nel suo format «Falsissimo» su YouTube aveva lanciato pensanti accuse a Signorini (che lo ha querelato). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

