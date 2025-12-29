Campagna diffamatoria | Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona sul sistema per entrare nel Grande Fratello

In seguito alle accuse di Corona durante il suo podcast, Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset. La vicenda riguarda presunte accuse di Corona riguardo a un presunto «sistema» per entrare nel Grande Fratello, portando il conduttore a prendere questa decisione. La situazione ha generato un’attenzione mediatica significativa, mentre le indagini e le eventuali conseguenze sono ancora in corso.

Signorini si autosospende da Mediaset: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. msn.com

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

In considerazione della persistenza ossessiva di una campagna persecutoria di matrice diffamatoria, posta in essere da Albina Perri in concorso con altri soggetti già ampiamente segnalati all’Autorità Giudiziaria attraverso una numerosa mole di denunce-que - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.