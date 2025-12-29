Camorra nell’Alto Casertano eseguiti 6 fermi per estorsione

Lo scorso 19 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito sei fermi nel territorio dell’Alto Casertano, tra Pignataro Maggiore, Napoli e Luisago, nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata. Gli indagati sono accusati di estorsione tentata e consumata, in concorso e in ambito mafioso, in seguito a un decreto emesso dalla Procura di Napoli. L’azione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine

Tempo di lettura: 3 minuti Lo scorso 19 dicembre u.s., in Pignataro Maggiore (CE), Napoli e Luisago (CO), i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 6 persone, ritenute gravemente indiziate di estorsione tentata e consumata, in concorso, aggravata dal metodo mafioso. L'attività investigativa ha consentito di contestare agli indagati, ritenuti esponenti dell'associazione camorristica denominata Ligato-Lubrano, operante nell'area dell'alto e medio casertano, i reati di estorsione consumata e tentata ai danni di un gioielliere della zona.

