Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è scomparsa la sera del 24 dicembre a San Antonio, Texas. L’ultima vista risale all’alba davanti alla sua abitazione. Le autorità, compreso l’FBI, ritengono che sia in pericolo imminente e stanno portando avanti le ricerche per rintracciarla.

Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è scomparsa la sera del 24 dicembre a San Antonio. Vista l’ultima volta all’alba davanti casa, è ora ritenuta in pericolo imminente tanto che anche FBI e autorità federali supportano le ricerche. La zia. "Non è da lei sparire così". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dice alla migliore amica “Ti voglio bene”, poi scompare nel nulla alla vigilia di Natale: Camila ha 19 anni Leggi anche: “Sono sola e non mangio da tre giorni”, 90enne aiutata dai carabinieri alla vigilia di Natale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Texas in ansia per la scomparsa di una 19enne; Dice alla migliore amica Ti voglio bene, poi scompare nel nulla alla vigilia di Natale: Camila ha 19 anni; Camila Mendoza Olmos, 19 anni, del Texas, scompare fuori casa la vigilia di Natale; Paura per una ragazza di 19 anni scomparsa senza lasciare traccia durante la passeggiata mattutina della vigilia di Natale in Texas, punto caldo del traffico di esseri umani. Camila, la 19enne sparita alla vigilia di Natale in Texas. Le autorità: “È in pericolo imminente” - La scomparsa di Camila Mendoza Olmos continua a tenere in apprensione il Texas e le autorità federali. fanpage.it

