Camila Cabello torna a parlare della sua esibizione alla Casa Bianca del 2021, diventata virale per la particolare pronuncia di “Natale”, che lei ha scherzosamente chiamato “Quismois”. In un video su TikTok del 24 dicembre, la cantante ha ripercorso quell’episodio, che continua a essere oggetto di discussione. A 28 anni, Camila si confronta ancora con quel momento, evidenziando come sia rimasto impresso nel suo passato recente.

Camila Cabello è ancora perseguitata dal fantasma del passato di “ Quismois “: in un video pubblicato il 24 dicembre sul profilo TikTok pubblicato mercoledì 24 dicembre, la voce di June Gloom è ritornata sull’esibizione alla Casa Bianca nel 2021, dove è diventata virale per aver pronunciato in modo particolare la parola Natale, che diventava per l’occasione “Quismois” Non è la prima volta che la 28enne parla della performance. Già jel 2022, aveva condiviso un video nel quale prendeva in giro i meme allenandosi con la pronuncia. Mentre interpretava un’insegnante di canto, si era esibita con I’ll Be Home for Christmas pronunciando la parola “Natale” in un modo particolare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Camila Cabello ritorna a parlare dell'esibizione alla Casa Bianca divenuta virale nel 2021

