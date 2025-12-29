Calitri AV | furto con lieto fine restituita la refurtiva

29 dic 2025

A Calitri, in provincia di Avellino, si è concluso con un esito positivo un episodio di furto, con la refurtiva successivamente restituita. Nella giornata odierna, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto dell’individuo coinvolto, disponendo la misura cautelare. La vicenda si inserisce nel contesto delle attività di tutela e sicurezza nella zona.

Nella giornata odierna, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare.. Nella giornata di venerdì, i carabinieri di Calitri hanno ricevuto una visita molto speciale. La signora Maria Antonietta, infatti, è arrivata in caserma, dove risiede, per la restituzione della refurtiva che le era stata sottratta dal suo appartamento. L’episodio risale alla scorsa notte di natale: il ladro era riuscito ad introdursi furtivamente all’interno dell’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, mediante effrazione della porta di ingresso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

