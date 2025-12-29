Calendario Vuelta a España 2026 | programma date tv streaming

Il calendario della Vuelta a España 2026 presenta il programma dettagliato delle tappe, con date e orari di trasmissione in tv e streaming. Questa corsa, consolidata come la terza grande gara a tappe dell’anno, si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, offrendo agli appassionati un percorso ricco di sfide e contenuti di qualità. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Nel pieno rispetto di una tradizione consolidata nel corso del tempo la Vuelta a España sarà la terza grande corsa a tappe del 2026. L’auspicio degli organizzatori non può che essere quello di una gara che si concluda regolarmente con tanto di premiazione del vincitore sul palco. Saranno 21 le tappe previste per un totale di 3310,6 chilometri. La partenza, il 22 agosto, è prevista dal Principato di Monaco, mentre l’arrivo, il 13 settembre, sarà a Granada. I corridori si daranno battaglia per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo il danese Jonas Vingegaard, vincitore dello scorso anno davanti al portoghese Joao Almeida, e al britannico Thomas Pidcock. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Vuelta a España 2026: programma, date, tv, streaming Leggi anche: Calendario Giro d’Italia 2026: programma, date, tv, streaming Leggi anche: Calendario Tour de France 2026: programma, date, tv, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calendario ciclismo 2026: tutte le date per Grandi Giri, Classiche Monumento e corse in Italia - La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande ... oasport.it Life in an Arctic BLIZZARD... in a Van! Polar Shopping - Surviving Extreme Snow Storm Winter Camping Casellina 26 aperta! Oggi nel nostro calendario dell’avvento trovi una nuova sorpresa speciale… questa volta dedicata al Capodanno! In cucina c’è profumo di qualcosa che porta fortuna, tradizione e un pizzico di creatività. Una ricetta semplice ma sce - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.