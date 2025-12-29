Calendario volley 2026 | tutti gli eventi Nations League Europei competizioni per club
Il calendario volley 2026 presenta un programma ricco di eventi, tra competizioni internazionali e di club. Tra le principali manifestazioni figurano gli Europei, che si svolgeranno in diverse nazioni, e le competizioni della Nations League. Questo quadro di appuntamenti fornirà agli appassionati un calendario dettagliato per seguire le principali sfide del volley nel corso dell’anno.
Il calendario 2026 di volley si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi, tra cui spiccano gli Europei: le donne giocheranno dal 21 agosto al 6 settembre tra Turchia, Cechia, Svezia, Azerbaijan; gli uomini saranno impegnati dal 10 al 26 settembre tra Italia, Bulgaria, Finlandia, Romania. La rassegna continentale metterà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Durante l’estate ci terranno compagnia anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 17 maschili e femminili, Europei Under 18 e Under 22 per entrambi i generi. 🔗 Leggi su Oasport.it
