Calendario Tour de France 2026 | programma date tv streaming

Il Calendario del Tour de France 2026 presenta il programma ufficiale con date, tappe e dettagli di copertura tv e streaming. Dopo un’annata ricca di emozioni, gli appassionati di ciclismo possono già pianificare le proprie visioni e seguire le tappe più importanti del prestigioso Giro. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per seguire il Tour de France 2026, dal percorso alle modalità di trasmissione.

Dopo le grandi emozioni della stagione appena conclusa, il ciclismo internazionale è pronto ad affrontare il 2026. La grande attesa è ovviamente tutta per luglio quando andrà in scena l'edizione numero centotredici del Tour de France. Lo spettacolo del Giro più importante al mondo partirà in dalla Spagna il 4 luglio, per concludersi nella capitale francese il 26 luglio. Saranno in totale ventuno le tappe in programma, con ben due cronometro presenti, una delle due a squadre. Non mancheranno però le iconiche salite del Tour. Si comincerà infatti con il Tourmalet per poi affrontare Galibier ed il mitico Alpe d'Huez.

