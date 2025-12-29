Calendario Mondiale Superbike 2026 | il programma di tutti i 12 Gran Premi
Il calendario del Mondiale Superbike 2026 comprende dodici Gran Premi, segnando la trentanovesima edizione del campionato iniziato nel 1988. Questa stagione si presenta come un’occasione per apprezzare nuovamente le emozioni di un torneo consolidato e apprezzato dagli appassionati di moto. Di seguito, vengono illustrati i dettagli del programma, con date e location, per seguire da vicino tutte le tappe di questa edizione.
L’ edizione 2026 del Mondiale Superbike sarà la trentanovesima della storia di un campionato nato nel 1988 e, dunque, ormai prossimo alla proverbiale soglia degli “anta”. Saranno 12 gli appuntamenti agonistici, che a meno di imprevisti, si risolveranno in 36 gare. Di esse, 24 saranno “piene”, alle quali andranno aggiunte 12 superpole race. Si comincerà a fine febbraio dall’ Australia, unico round extra-europeo della categoria, per il resto confinata al Vecchio Continente. Italia, Spagna e Portogallo avranno doppio evento, ma si correrà anche in Olanda, Ungheria, Cechia, Gran Bretagna e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it
