Calendario Mondiale MotoGP 2026 | il programma di tutti i 22 Gran Premi

Il calendario mondiale MotoGP 2026 comprende 22 Gran Premi distribuiti nel corso dell’anno. La stagione prenderà il via tra febbraio e marzo in Thailandia, con il GP di Buriram, confermato dopo il successo dell’edizione precedente. Questo programma offre un panorama completo delle tappe principali del campionato, permettendo agli appassionati di seguire con attenzione le tappe e le novità della stagione 2026.

Il Mondiale di MotoGP 2026 comincerà a cavallo dei mesi di febbraio e marzo dalla Thailandia. Si partirà da Buriram per la seconda volta consecutiva, nuovamente in ossequio al Ramadan. Difatti, il mese islamico dedicato al digiuno, alla preghiera e alla meditazione cadrà proprio in quel periodo. Dunque si è voluto evitare di correre in Qatar in concomitanza della festività religiosa. I Gran Premi in programma sono 22, tanti quanti quelli del 2025. Dal punto di vista dei palcoscenici, l'unico avvicendamento riguarda il Sudamerica. Non si correrà in Argentina, bensì in Brasile. L'autodromo di Goiania ospiterà il secondo round stagionale, sostituendo quello di Rio Hondo.

