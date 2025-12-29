Calendario Giro d’Italia 2026 | programma date tv streaming

Il calendario del Giro d’Italia 2026 è ora disponibile, con date, tappe e modalità di visione in TV e streaming. Dopo la pausa, si apre la stagione ciclistica internazionale, a partire dal primo Grande Giro dell’anno, che nel 2026 festeggerà la sua 109ª edizione. Questa guida presenta le principali informazioni per seguire l’evento, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla prossima edizione del Giro d’Italia.

Con la pausa in atto, è tempo ora di programmare la stagione 2026 del ciclismo internazionale. Il primo Grande Giro sarà ovviamente il Giro d'Italia, giunto l'anno prossimo alla sua centonovesima edizione. La Corsa Rosa, presentata ad inizio dicembre, partirà dalla Bulgaria l'8 maggio e si concluderà, come da consueto, con la tappa finale a Roma il 31 maggio. Gli organizzatori hanno optato per un percorso molto vario ma non mancheranno le salite che decideranno come sempre la generale. In mezzo anche la lunga cronometro, unica in programma, che da Viareggio porterà a Massa. Sarà comunque una Corsa Rosa entusiasmante, movimentata anche dai grandi campioni che ne prenderanno parte.

