Calendario Europei pallamano 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di pallamano 2026, in programma dal 15 gennaio al 1° febbraio, si svolgerà in Norvegia, Svezia e Danimarca. L’Italia, inserita nel Girone F, affronterà Islanda, Polonia e Ungheria nelle rispettive date e orari. Di seguito, il programma completo, gli orari e le modalità di visione su TV e streaming per seguire tutte le gare di questa edizione europea.

Gli Europei 2026 di pallamano si terranno dal 15 gennaio al 1° febbraio in Norvegia, Svezia e Danimarca: ci sarà anche l'Italia, inserita nel Girone F, che nella prima fase sfiderà il 16 gennaio l'Islanda alle ore 18:00, il 18 gennaio la Polonia alle ore 18:00, ed il 20 gennaio l'Ungheria alle ore 20:30. Tutti i match degli azzurri si giocheranno a Kristianstad. La diretta tv degli Europei di pallamano sarà affidata a Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e NOW, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell'Italia sarà fruibile su OA Sport.

