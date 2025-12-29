Calciomercato Torino un calciatore è pronto a lasciare i granata a gennaio | trattativa impostata con un club francese I dettagli dell’operazione
Nel calciomercato del Torino, il trasferimento di Aboukhlal al Nantes si avvicina, segnando una possibile uscita già a gennaio. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Questa operazione rappresenta una delle prossime mosse del club piemontese in vista della sessione invernale di mercato.
