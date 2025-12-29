Calciomercato Torino un calciatore è pronto a lasciare i granata a gennaio | trattativa impostata con un club francese I dettagli dell’operazione

Nel calciomercato del Torino, il trasferimento di Aboukhlal al Nantes si avvicina, segnando una possibile uscita già a gennaio. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Questa operazione rappresenta una delle prossime mosse del club piemontese in vista della sessione invernale di mercato.

Calciomercato Torino, Petrachi subito attivo: triplo colpo nel mirino - Il nuovo uomo mercato del Torino Petrachi si sta subito attivando: occhio a tre possibili colpi tra difesa e centrocampo ... fantamaster.it

Calciomercato Cagliari, Pedullà: «Continua il forcing del Torino per Prati. Ai sardi piace Masina» - Calciomercato Cagliari, Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti importantissimi su un possibile intreccio di mercato con il Torino per Prati e Masina Alfredo Pedullà, giornalista e tra i massimi espe ... cagliarinews24.com

#Calciomercato Torino, #Petrachi non fa nomi. Qualcun altro però sì... Il #Torino si attiva "di nascosto" per un profilo in difesa, ma le altre parti in gioco non hanno nessuna paura a svelarne i piani #ToroNews #TorinoFC I dettagli x.com

Occhi sul calciomercato per i granata che devono sistemare qualcosa a gennaio, sul campo e non: la rassegna stampa di #ToroNews #TorinoFC #Torino #Casadei La rassegna - facebook.com facebook

