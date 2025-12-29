Calciomercato Torino un calciatore è pronto a lasciare i granata a gennaio | trattativa impostata con un club francese I dettagli dell’operazione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato del Torino, il trasferimento di Aboukhlal al Nantes si avvicina, segnando una possibile uscita già a gennaio. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Questa operazione rappresenta una delle prossime mosse del club piemontese in vista della sessione invernale di mercato.

Calciomercato Torino, Aboukhlal è sempre più vicino a lasciare i granata. Per lui è ormai imminente un ritorno in Francia al Nantes Il calciomercato del Torino potrebbe presto registrare un’altra uscita. Zakaria Aboukhlal è infatti sempre più vicino a un ritorno in Ligue 1, a distanza di pochi mesi dal suo approdo in Serie A. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

