Calciomercato sia da Zirkzee e Lucca a Palestra | le mosse delle big a gennaio

Il calciomercato di gennaio si presenta come un momento di aggiornamenti e riflessioni per gli appassionati, tra rinnovi, acquisti e cessioni. Da Zirkzee a Lucca, le big del calcio italiano valutano le mosse da compiere per rinforzare le proprie rose. In un clima di festa e relax, molti seguono attentamente le novità, tra regali e momenti conviviali, rimanendo comunque con lo sguardo rivolto al mercato e alle strategie delle proprie squadre.

Un brindisi di qua, una fetta di panettone di là, regali e pensierini a profusione in quella calda e frenetica atmosfera che caratterizza le feste, sempre però con la mano al telefono in cerca delle ultime sulla propria squadra. E ad intasare ancor di più il traffico sul web eccolo qui, colui in grado di far volare i tifosi con la fantasia o di spegnere i sogni di gloria per il proseguo della stagione, un calciomercato invernale pronto a tenerci sulle spine tra progetti di rivoluzioni e ricerca di occasioni low cost. Inizio delle danze datato 2 gennaio 2026, con chiusura un mese esatto dopo, e da lì sarà un dritto fino alla fine dei giochi. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Calciomercato sia, da Zirkzee e Lucca a Palestra: le mosse delle big a gennaio Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee richiesto da Gasperini per gennaio. La situazione attuale Leggi anche: Mercato Inter, big match e fascia destra: i numeri che spiegano la crisi e le mosse di gennaio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato Roma, Sky Sport: “Ferguson può finire al Napoli con Lucca in giallorosso”; Roma: l’obiettivo è Zirkzee, ma Massara studia anche le alternative; Calciomercato Roma news/ Joshua Zirkzee a un passo: lo United fissa la data! (oggi 27 dicembre 2025); La Roma spinge per Zirkzee e Raspadori | la situazione e le novità sull’arrivo. Calciomercato Roma, obiettivo attacco: da Zirkzee a Lucca e Raspadori. VIDEO - L'obiettivo numero uno resta Zirkzee, ma in questo momento lo United non apre al prestito. sport.sky.it

Da Zirkzee a Lucca e Raspadori: il rendimento degli attaccanti seguiti dalla Roma - La Roma continua a lavorare per cercare di consegnare il prima possibile un attaccante a Gasperini: l'obiettivo numero uno è Zirkzee ... gianlucadimarzio.com

Roma, intesa con Zirkzee: ma il Manchester United vuole 50 milioni di euro - Raspadori sempre più vicino, Ferguson può finire al Napoli per Lucca ... roma.repubblica.it

#Calciomercato #Roma: affondo #Raspadori, attesa #Zirkzee #ASRoma #IlTempo x.com

Calciomercato Roma Zirkzee cambia la Roma. A Manchester è finita: Gasp lo userà da 9 o come fantasista GAZZETTA DELLO SPORT Perché se anche dopo una vittoria non arrivano sorrisi ma solo critiche e malumori, allora - appunto - vuol dire che è me - facebook.com facebook

