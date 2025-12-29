Calciomercato Sampdoria pazza idea! Torna la pista Gabbiadini per il mercato di gennaio | ecco cosa sta emergendo

Nel contesto del calciomercato invernale, la Sampdoria valuta nuovamente la possibilità di riaccogliere Manolo Gabbiadini. La pista, emersa recentemente, sta suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Si tratta di una soluzione che potrebbe rafforzare l’attacco dei doriani, in un mercato caratterizzato da diverse ipotesi e strategie da parte della società. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa per il mercato di gennaio.

Calciomercato Sampdoria, Gabbiadini di nuovo nel mirino della Samp: la suggestione di gennaio prende forma Il nome di Manolo Gabbiadini torna a riecheggiare con forza nell'ambiente blucerchiato. L'attaccante classe '91, reduce dall'esperienza all'Al?Nasr, ha infatti risolto il proprio contratto nei giorni scorsi, diventando ufficialmente svincolato. Una decisione che apre scenari intriganti in vista di un .

