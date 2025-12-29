Calciomercato Roma Luca Marchetti fa il punto su Raspadori e Zirkzee

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato di Sky, ha analizzato le ultime novità relative alla Roma, concentrandosi sui possibili acquisti di Raspadori e Zirkzee. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, sono stati approfonditi gli sviluppi delle trattative dei club di Serie A, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione di mercato della squadra giallorossa.

L’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti è intervenuto ieri sera nella trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa, facendo il punto sulle trattative dei club di Serie A. A tal proposito, ha parlato anche delle due situazioni più calde del mercato invernale giallorosso: Raspadori e Zirkzee. La situazione Zirkzee. L’ interesse dell’AS Roma per Zirkzee è ormai noto a tutti, così come la volontà di Gasperini di rinforzare il reparto offensivo dato il rendimento negativo di Dovbyk (peraltro ancora indisponibile) e di Ferguson, che sembra destinato a lasciare i giallorossi come riportato dallo stesso Marchetti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Luca Marchetti fa il punto su Raspadori e Zirkzee Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: Raspadori sullo sfondo Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lucca, Gasperini lo vuole alla Roma: ipotesi scambio con Ferguson! I dettagli – Sky; SKY, Marchetti: Napoli, possibile cambio di strategia per gennaio: un esterno al posto di un centrocampista; Calciomercato Roma, indiscrezione su Ferguson: ipotesi di scambio con Lucca?; Sky - Ferguson al Napoli, scambio con Lucca alla Roma: intreccio col Brighton!. Calciomercato Roma, addio immediato e niente Napoli - Reduce dalla vittoria della Supercoppa italiana contro il Bologna, il Napoli ha fatto rientro in Italia per preparare la sfida di campionato contro la Cremonese. asromalive.it

Sky, Marchetti: "Centrocampista serve subito, altrimenti dopo è meno utile" - Ha parlato tra le altre cose di mercato con riferimento alle mosse del club azzurro a gennaio: “La Supercoppa resta ... tuttonapoli.net

Mercato Roma, indiscrezione choc di Sky: “Lucca in giallorosso e Ferguson al Napoli” - "Ferguson può tornare in prestito soltanto al Brighton, il suo club d'origine, il quale potrebbe riprenderlo a gennaio per darlo proprio al Napoli" ... msn.com

Calciomercato Roma: per la difesa si pensa a Oosterwolde https://www.pagineromaniste.com/calciomercato-roma-per-la-difesa-si-pensa-a-oosterwolde/ - facebook.com facebook

#Zirkzee- #Roma, parti più vicine: le ultime sulla trattativa #ASRoma #Calciomercato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.