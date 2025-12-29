Calciomercato Napoli Manna | Limitazioni per società sana come noi sono un paradosso Lucca? Non escludiamo nulla

Il calciomercato del Napoli si confronta con restrizioni che, secondo Manna, risultano ingiustificate per una società sana come la loro. Manna sottolinea come le limitazioni siano un paradosso, considerando la solidità finanziaria del club. Riguardo a Lucca, il dirigente lascia aperta ogni possibilità, senza escludere alcuna opzione per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

"Per quanto riguarda la limitazione sul mercato, per me è un grandissimo paradosso, perché penso che siamo una delle società, se non la società più sana, con liquidità e patrimonio netto positivo. Avere il mercato bloccato e non poter acquistare prima di fare delle uscite, per me è un enorme.

