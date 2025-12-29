Calciomercato Napoli annuncio a sorpresa su Giovane | Moretto svela la novità

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di una novità su Giovane, come svela Moretto. La stagione 2025 degli azzurri si conclude positivamente, con la vittoria della Supercoppa italiana e un importante successo in campionato. Questi risultati rafforzano la posizione del Napoli in classifica, mantenendo viva la possibilità di puntare alla vetta della Serie A. Restano da seguire gli sviluppi riguardo alle future strategie di mercato e ai rinnovi.

Il 2025 del Napoli si è concluso nel miglior modo possibile. In una settimana prima la Supercoppa italiana e poi il successo sulla Cremonese in campionato, che rilancia gli azzurri verso la conquista della vetta della Serie A. Ma ora è tempo di pensare anche all’imminente apertura del sessione di mercato invernale, con i campioni d’Italia diretti interessati. E la pista calda ora porta il nome di Giovane dell’Hellas Verona, sempre nel mirino del ds Manna. “Il Napoli continua a monitorare Giovane”, Moretto conferma tutto. È un nome che nelle ultime settimane era stato accostato anche al Napoli, dopo l’exploit del brasiliano che ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle big. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

