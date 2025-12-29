Calciomercato Milan | si pensa a Skriniar per la retroguardia

Il Milan valuta l'acquisto di Milan Skriniar per rafforzare la linea difensiva durante il calciomercato. La società rossonera persevera nelle trattative per completare la rosa sotto la guida di Massimiliano Allegri, mantenendo un occhio attento alle strategie di mercato e alle opportunità di mercato.

Calciomercato Milan. Il Milan continua a muoversi sul mercato per completare la rosa di Massimiliano Allegri. Dopo aver risolto operato in attacco con l'arrivo di Niclas Fullkrug, il club rossonero ha ora messo nel mirino un difensore centrale per rinforzare la retroguardia. L'obiettivo è quello di aumentare solidità e competitività in un reparto che, nonostante alcune certezze, potrebbe beneficiare di un innesto di qualità. Secondo l'editoriale di Enzo Bucchioni su tuttomercatoweb.com, la Juventus starebbe pensando ad uno scambio Gatti-Ricci, ma Allegri ha detto no, confermando la fiducia nel centrocampista ex Torino.

