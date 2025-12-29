Calciomercato Milan occhi puntanti in Francia | rossoneri su Chérif

Il Milan si concentra sul calciomercato e sta valutando alcune opportunità in Francia. Recentemente sono stati avviati contatti con l'Angers per Chérif, un giovane talento che potrebbe rafforzare la rosa dei rossoneri. La strategia del club è quella di individuare profili compatibili con il progetto sportivo, monitorando con attenzione le possibilità di mercato per migliorare la squadra.

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato e punta le antenne verso la Francia: avviati i contatti con l'Angers per Chérif. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif Leggi anche: Calciomercato Roma, dalla Francia: occhi su Sidiki Chérif Leggi anche: Milan, scout rossoneri per Sidiki Chérif: altra opzione per il calciomercato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milan, occhi puntati sul portiere del Lille Berke Ozer; Calciomercato Milan, occhi puntati verso l’estate: il diavolo non molla Vlahovic; Calciomercato Milan occhi puntati verso l’estate | il diavolo non molla Vlahovic; Torna a Milano dopo quattro anni, pronto il colpo rossonero nel 2026. Milan, occhi puntati su Disasi: può arrivare con la stessa formula di Fullkrug - Il solo Fullkrug non può bastare a questo Milan, che giovedì contro il Napoli ha messo ulteriormente in luce le sue lacune, non tanto dal punto di vista tecnico ma quanto di ... milannews.it

Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere - Calciomercato Parma, Milan osserva Zion Suzuki: occhi puntati sul giovane portiere Il Calciomercato Parma entra nel radar del Milan in vista della sessione di gennaio, con gli scout rossoneri sempre a ... calcionews24.com

Il Milan torna a vincere sotto gli occhi di Agnelli: tris al Verona, Nkunku si sveglia - I rossoneri tornano alla vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo rimediato alla scorsa giornata e si riportano in vetta alla classifica ... tuttosport.com

Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.