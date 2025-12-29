Calciomercato Milan la confessione | Tare ci prova per Skriniar Ecco quanto costerebbe
Il calciomercato del Milan si arricchisce di un’indiscrezione riguardante Milan Skriniar. Secondo quanto riportato, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, avrebbe avviato i contatti per riportare in Serie A il difensore slovacco, attualmente capitano del Fenerbahçe. La trattativa potrebbe svilupparsi nel mercato di gennaio, con un’attenzione particolare ai costi e alle modalità di acquisto.
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, vorrebbe riportare in Serie A il difensore slovacco Milan Skriniar, ex Inter, attualmente capitano del Fenerbahçe, nel mercato di gennaio. Lo ha scritto questo giornalista sportivo nel suo editoriale per. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, occasione cercasi: Tare ci prova per il talentuoso attaccante dalla Premier
Leggi anche: Calciomercato Milan, prosegue il casting per il difensore: sulla lista di Tare ci sono due nomi in pole position. Ecco tutti i dettagli
Milan, contatto Tare-entourage di Mario Gila: tentativo per gennaio, le ultime - E' stato proprio Igli Tare a portare Gila alla Lazio, pagandolo circa 6 milioni al Real Madrid nel 2022. msn.com
Calciomercato Milan, nuova idea per la porta: Tare piomba sul talento della Ligue 1 - Il Milan punta un nuovo profilo per la porta: Igli Tare ha messo gli occhi sul giovane estremo difensore del Lille. spaziomilan.it
Calciomercato Milan, assalto a Disasi? La strategia di Tare per la difesa - Segui le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo e, come spesso accaduto nelle ultime s ... milannews24.com
. @fotomac, #Tedesco ( @Fenerbahce) a @c_nk97: “Lavoriamo di nuovo insieme”. La situazione - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Nkunku #transfers x.com
#Milan, ecco l’ultima intrigante idea di #Tare e #Allegri per il #calciomercato di gennaio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.