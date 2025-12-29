Calciomercato Lazio per Insigne si attende solo la firma

La Lazio si avvicina a completare alcune operazioni di mercato. Secondo le ultime notizie, si attende solo la firma di Lorenzo Insigne, ormai a Roma, mentre si valutano alternative come Lucca del Napoli, nel caso in cui Castellanos lasciasse il club. Questi sviluppi testimoniano l’attenta pianificazione della società per rafforzare la rosa nella finestra di mercato in corso.

Ultime novità per il mercato della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe muovendo in due direzioni: Lucca dal Napoli, se parte Castellanos e Insigne che è già a Roma “Lorenzo Lucca nel mirino della Lazio. Spunta la pista legata all’attaccante del Napoli tra le strategie del club biancoceleste in vista del mercato di gennaio. L’ipotesi di un rinforzo per l’attacco resta comunque subordinata alla partenza di Castellanos. Intanto, nelle prossime ore, potrebbe essere formalizzato l’arrivo di Lorenzo Insigne. Accordo già raggiunto con l’ex ala del Napoli che da giorni è a Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calciomercato Lazio, per Insigne si attende solo la firma Leggi anche: Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l’acquisto Leggi anche: Insigne alla Lazio manca la firma Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chi prende la Lazio a gennaio? Fatta per Insigne, sogno Loftus-Cheek, avanti per Samardzic; Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale; La Lazio lavora sul mercato, Sarri aspetta rinforzi: Insigne a Formello, ma il Flamengo rilancia per Castellanos e l'Arabia aspetta Nuno Tavares; Lazio, mercato in attesa: oggi l'esame sui conti per la doppia speranza Insigne e Loftus-Cheek. Lazio, si attende a breve la firma di Insigne: potrebbe esserci col Napoli - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ritorno di Lorenzo Insigne in Serie A potrebbe concretizzarsi a breve. tuttonapoli.net

Lazio, Insigne in città: è pronto per la firma. Castellanos dice no a Flamengo e River - Lorenzo Insigne è in città da tre giorni per definire il suo ritorno in Serie A, deciso a riabbracciare Maurizio Sarri. ilmessaggero.it

Calciomercato Lazio, Insigne vicino a firmare con la squadra biancoceleste? Arriva quel messaggio dalla società - L’ok della società sblocca la trattativa e il fantasista Nel panorama del Calciomercato Lazio, uno dei movimenti più attesi ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio Casting per il ruolo di mezzala - facebook.com facebook

#Calciomercato #Lazio Obiettivo #Lucca x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.