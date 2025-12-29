Calciomercato Juve LIVE | Guido Rodriguez nuova idea per gennaio allarme McKennie
Tutte le novità sul calciomercato della Juventus in tempo reale. In questo aggiornamento, si approfondiscono le possibili trattative di gennaio, con particolare attenzione a Guido Rodriguez come nuova opzione e alle condizioni di Weston McKennie. Restate con noi per seguire gli sviluppi e le notizie più recenti sulle operazioni di mercato dei bianconeri.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti - L’ultimo nome finito sul taccuino della Juventus per il centrocampo è quello di Guido Rodríguez, mediano argentino classe 1994 attualmente in forza al West Ham. msn.com
