Tutte le novità sul calciomercato della Juventus in tempo reale. In questo aggiornamento, si approfondiscono le possibili trattative di gennaio, con particolare attenzione a Guido Rodriguez come nuova opzione e alle condizioni di Weston McKennie. Restate con noi per seguire gli sviluppi e le notizie più recenti sulle operazioni di mercato dei bianconeri.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Guido Rodriguez nuova idea per gennaio, allarme McKennie

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: tre grandi nomi per il centrocampo in vista di gennaio, pazza idea Gabriel Jesus per gennaio

Leggi anche: Guido Rodriguez Juve: occasione dalla Premier League per gennaio. Perché Comolli lo prende in considerazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Juve: spunta l'alternativa low cost a Frattesi. Ecco il nuovo profilo valutato alla Continassa; Calciomercato Juventus, piace Lucca: ecco la situazione; Idea Guido Rodríguez: occasione dalla Premier; Calciomercato Juve | spunta l’alternativa low cost a Frattesi Ecco il nuovo profilo valutato alla Continassa.

Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti - L’ultimo nome finito sul taccuino della Juventus per il centrocampo è quello di Guido Rodríguez, mediano argentino classe 1994 attualmente in forza al West Ham. msn.com