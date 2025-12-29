Calciomercato Inter Piotr Zielinski a gamba tesa su Simone Inzaghi

Piotr Zielinski ha espresso un parere schietto su Simone Inzaghi, evidenziando il suo ruolo e le prestazioni recenti. Durante la partita a Bergamo, il centrocampista dell'Inter, schierato come mezzala sinistra da Chivu, si è distinto per l'impegno, soprattutto nel primo tempo. Le sue parole e le sue prestazioni sono al centro dell'attenzione nel calciomercato nerazzurro, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide.

Anche a Bergamo, schierato da mister Chivu nel ruolo di mezzala sinistra, è stato uno dei migliori. In particolar modo nel primo tempo. Per un lungo periodo al centro di voci di calciomercato, il centrocampista dell' Inter Piotr Zielinski sta finalmente trovando – dopo un anno e mezzo in nerazzurro – la sua dimensione.

Inter, finalmente è un grande acquisto (a zero): Chivu decisivo - Chivu ha dato un senso all'acquisto a zero dell'Inter che era stato un grande flop nella prima stagione in nerazzurro ... calciomercato.it

Inter, Zielinski: "Vittoria da tenere stretta. Un’Inter così deve puntare in alto" - Dopo il successo dell’Inter sul campo dell’Atalanta, anche Piotr Zielinski ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV, soffermandosi. tuttomercatoweb.com

L’ #Inter apre alla cessione di #Frattesi a gennaio #calciomercato x.com

«DERBY PER MARIO GILA! TARE PROVA LO SGAMBETTO ALL'INTER: MILAN ALL'ATTACCO!» #MarioGila #Calciomercato #Milan #Inter #Lazio #Tare #SerieA - facebook.com facebook

