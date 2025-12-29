Nel calciomercato dell’Inter, Pedullà chiarisce alcune voci: la possibilità di scambiare Frattesi con Thuram è considerata una fantasia, e spiega i motivi. Inoltre, si parla di Muharemovic, analizzando le reali opportunità di acquisto e le strategie del club. Un’analisi dettagliata delle trattative attuali per comprendere meglio le scelte della società nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Pedullà: «Frattesi per Thuram è fantasia, e vi spiego perché! Su Muharemovic.». Il punto del giornalista. Con l’apertura della sessione invernale ormai alle porte, Alfredo Pedullà interviene per distinguere le notizie concrete dalle semplici suggestioni di mercato che ruotano attorno all’orbita Inter. L’esperto di calciomercato ha voluto sgombrane subito il campo da voci infondate: l’ipotesi di uno scambio che veda coinvolti l’attaccante Marcus Thuram e il centrocampista Davide Frattesi è definita senza mezzi termini come pura fantasia. QUI: le ultime sulle mosse di mercato dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

