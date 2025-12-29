Calciomercato Inter non solo Muharemovic | un altro difensore nel mirino del Bournemouth

Il calciomercato dell'Inter si arricchisce di nuovi profili, con l'attenzione rivolta anche a giovani talenti italiani. Dopo Muharemovic, il Bournemouth ha messo nel mirino un altro difensore della Serie A, in un contesto di continue negoziazioni e valutazioni strategiche. La situazione evidenzia l’interesse delle società straniere per i giovani promesse del calcio italiano, in un mercato sempre più competitivo e dinamico.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il club inglese accelera su più profili giovani seguiti anche dai nerazzurri: dopo Muharemovic spunta un nuovo nome dalla Serie A. Il Calciomercato dell'Inter si intreccia ancora una volta con le strategie dei club di Premier League. Dopo i rumors legati a Tarik Muharemovic, già seguito con attenzione dall'area tecnica nerazzurra, arriva una nuova indiscrezione che coinvolge un altro profilo giovane e in crescita nel campionato italiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.com, il Bournemouth avrebbe infatti messo nel mirino anche Tiago Gabriel, centrale classe 2004 attualmente in forza al Lecce.

