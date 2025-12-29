CALCIOMERCATO Arena e Maucci in Serie C Si cerca un prestito anche per Buffon

Il calciomercato invernale si avvicina all’apertura ufficiale, prevista tra quattro giorni. Le trattative sono in fase di sviluppo, con Arena e Maucci pronti a passare in Serie C. Si valuta anche un prestito per Buffon, mentre la società del Pisa si prepara a operare senza restrizioni di saldo. Le prossime settimane saranno decisive per le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

Mancano ancora quattro giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato (nella quale – ricordiamo ancora una volta – il Pisa non dovrà operare a saldo zero, come ribadito ieri dalla dirigenza), ma già iniziano a smuoversi le carte. Al momento, la dirigenza nerazzurra si sta facendo trovare attiva soprattutto in uscita. Torna in Serie C Arena: terminato anzitempo il suo prestito alla Carrarese dopo appena tre presenze in B in questa prima metà di stagione, il classe 2000 si sposta ad Arezzo (attualmente secondo nel girone B) in prestito con l'obbligo di riscatto che scatterà in caso di promozione.

