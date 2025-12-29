Calcio Supercoppa addio Riad si torna a finale unica

La Supercoppa potrebbe tornare a disputarsi in una finale unica, abbandonando l’attuale formula con sede a Riad. Questa ipotesi è stata avanzata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, che ha sottolineato come la decisione finale spetti al Consiglio di Lega. La modifica potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel format della competizione, soggetto a valutazioni e approvazioni ufficiali.

Roma, 29 dic. (askanews) – Addio Riad, forse si torna alla finale unica per la Supercoppa: è l’idea di Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, che però precisa che a decidere deve essere il Consiglio di Lega. “Non abbiamo più il vincolo della doppia semifinale – ha detto Simonelli a Radio Anch’io Sport – Il prossimo anno si giocherà la Coppa d’Asia a Riad e i sauditi, pur avendo ancora un’edizione contrattualizzata, hanno già detto che rinunceranno. Saremo liberi di scegliere luogo e formato. La mia idea è quella di tornare alla formula classica: finale unica tra vincitrice del campionato e vincitrice Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

