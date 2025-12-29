Calcio senza soste su Sky e NOW | Premier League Serie A Ligue 1 e Serie C protagoniste tra fine 2025 e inizio 2026
Dal 30 dicembre al 5 gennaio, Sky e NOW offrono un calendario ricco di incontri di calcio, includendo Premier League, Serie A, Ligue 1 e Serie C. Un’occasione per seguire in diretta le principali competizioni nazionali e internazionali durante le festività, mantenendo alta l’attenzione sulla stagione 2025/2026. Un'intera settimana di partite che coinvolge diversi campionati, garantendo continuità e spettacolo senza interruzioni.
Dalla Premier League alla Serie C: una settimana di grande calcio in diretta tra il 30 dicembre e il 5 gennaio La stagione 20252026 del calcio entra nel vivo anche durante le festività. Sky e NOW accompagnano tifosi e appassionati in una settimana senza soste, tra Premier League, Serie A Enilive, Ligue 1 e Serie . 🔗 Leggi su Sportface.it
