Calcio Sarri operato al cuore intervento ok

Il tecnico Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di fibrillazione atriale. L’intervento, eseguito con successo, si è reso necessario per trattare un problema di salute riscontrato recentemente. La sua condizione è stabile e si attende il recupero.

Roma, 29 dic. (askanews) – Problemi di salute per mister Maurizio Sarri, che nelle ultime ore è finito sotto i ferri per un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Questo il comunicato ufficiale della Lazio sull’allenatore 66enne: “La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito Leggi anche: Sarri operato al cuore: intervento riuscito, rientro vicino contro il Napoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lazio, Maurizio Sarri operato al cuore - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione chirurgia a causa di una fibrillazione atriale. msn.com

Maurizio Sarri operato al cuore: intervento programmato e riuscito - Ora un breve periodo di riposo, ma punta ad essere in panchina per la gara del 4 gennaio contro il Napoli ... msn.com

Maurizio Sarri operato al cuore dopo una fibrillazione atriale: come sta l’allenatore della Lazio - Sarri è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata per sottoporsi a un'operazione chirurgica al cuore: intervento perfettamente riuscito, quando tornerà ... fanpage.it

#Udinese vs. #Lazio line-ups are on the LIVEBLOG as Maurizio Sarri makes a bold statement. #UdineseLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Zaccagni svela il ruolo chiave di Sarri motivatore e la fiducia in Gattuso per portare l’Italia al Mondiale https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-lazio-zaccagni-sarri-un-motivatore-gattuso-portera-l-italia-al-mondiale/lb2SKbd4/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.