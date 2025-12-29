Calcio promozione ’Rivoluzione’ in casa Levanto Otto nuovi giocatori e tre partenze

Il Levanto Calcio si prepara alla nuova stagione di promozione con importanti cambiamenti nel roster. A causa di una classifica ancora incerta, la società ha deciso di rafforzare la squadra con l’ingaggio di otto nuovi giocatori, mentre tre elementi sono stati ceduti. Questa strategia mira a migliorare le performance e a consolidare la posizione in classifica, in vista di un campionato impegnativo e competitivo.

Una classifica ancora pericolante ha costretto il Levanto Calcio a correre ai ripari con una massiccia campagna di rinforzi. Con l'intento di rafforzare le rose sia della prima squadra che della Juniores, in modo da raggiungere una salvezza tranquilla ed anticipata su entrambi i fronti, il ds Mirko Ruffini e gli altri collaboratori hanno lavorato sodo. In quest'ottica il club dà il benvenuto a diversi nuovi acquisti. Dal Rivasamba arrivano Federico Pozzi, difensore 2005, e Lorenzo Massidda, centrocampista 2007, dal Monterosso Matteo Bagnasco, attaccante 2003, dalla Fezzanese Luca Mazzei, centrocampista 2007, dal Bru.

