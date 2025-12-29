Il 2024 si avvia a concludersi come un anno memorabile per il Forlì Calcio, segnato da successi e momenti importanti. Mister Alessandro Miramari, confermato sulla panchina dei galletti, sottolinea come il 2025 possa rappresentare un anno storico per il club. Ora, l’attenzione si concentra sul mercato, fondamentale per consolidare e rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

L'anno solare che si sta per chiudere sarà di quelli da ricordare per sempre in casa Forlì Calcio. È dello stesso avviso mister Alessandro Miramari confermato a furor di popolo alla guida dei galletti dopo la meravigliosa cavalcata della passata stagione dove battendo qualsiasi record ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Calcio, Miramari tra ricordi e mercato: "2025 anno storico per il Forlì. Ora serve fare mercato"

Leggi anche: Forlì con il Bra a caccia della vittoria, mister Miramari: "Serve fare punti"

Leggi anche: Forlì Calcio, occasione sprecata con il Bra. Mister Miramari: "Bisogna fare qualcosa in più"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calcio, Miramari tra ricordi e mercato: 2025 anno storico per il Forlì. Ora serve fare mercato; Calcio, il Forlì al giro di boa fa visita ad un pericolante Perugia. Mister Miramari: Serve un salto di qualità; Grifo, ricordi Saio? L’ex obiettivo è una colonna della capolista Benevento.

Calcio, Miramari tra ricordi e mercato: "2025 anno storico per il Forlì. Ora serve fare mercato" - Nel frattempo giungono buone notizie sullo stato di salute di Manetti, uscito malconcio dalla trasferta di Perugia ... forlitoday.it