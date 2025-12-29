Calcio Infantino in futuro il fuorigioco a figura intera

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato una revisione della regola del fuorigioco, proponendo che un attaccante sia considerato in fuorigioco solo quando l’intero corpo supera l’ultimo difensore. La modifica mira a chiarire e rendere più coerente l’applicazione della regola, eliminando interpretazioni soggettive legate a parti del corpo che possono toccare il pallone. La proposta potrebbe influenzare le strategie e le decisioni in campo in futuro.

Roma, 29 dic. (askanews) – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha riacceso il dibattito sulla regola del fuorigioco, proponendo che in futuro un attaccante venga considerato in fuorigioco solo quando l’intero corpo è oltre l’ultimo difensore, e non più semplicemente in linea con una parte del corpo che può toccare il pallone (ad eccezione di mani e braccia). Nel corso del World Sport Summit di Dubai, Infantino ha spiegato che l’obiettivo è quello di rendere il gioco più offensivo e spettacolare, riducendo le interruzioni e sfruttando al meglio tecnologie avanzate come il VAR per migliorare le decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio Foggia, Chionna fa chiarezza sul futuro del club: "La cessione spetta alla proprietà, noi figura di supporto" Leggi anche: Calcio, Sinner incontra Infantino a Dubai Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. FIFA - Infantino: In futuro il fuorigioco solo con la figura intera. Calcio: Infantino ribadisce, 'in futuro fuorigioco solo con la figura intera' - Gianni Infantino ha ribadito la visione della Fifa, in occasione del World Sport Summit a Dubai. ansa.it

Infantino: «Il fuorigioco in futuro solo con l'attaccante tutto davanti al difensore» - L'idea del presidente della Fifa (che però va ratificata dall'Ifab): «Vogliamo rendere il gioco più offensivo, più attraente» ... corriere.it

La proposta di Infantino: "In futuro fuorigioco solo con l'attaccante completamente oltre il difensore" - "Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero ... tuttomercatoweb.com

