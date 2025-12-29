Calcio a 5 vittoria dal doppio significato del Global Work Capurso a Rende nel 13° turno di Serie A

Il Global Work Capurso ha ottenuto una importante vittoria nel 13° turno di Serie A KINTO di calcio a 5, espugnando il PalaPirossigeno di Rende con il risultato di 3-2 contro il Pirossigeno Cosenza. Con questa affermazione, la squadra barese ha conquistato punti fondamentali e rafforzato la propria posizione in classifica, segnando un successo che ha anche un valore simbolico per il percorso stagionale.

Vittoria dal doppio significato del Global Work Capurso. La compagine barese ha espugnato il PalaPirossigeno di Rende e fatto suo lo Sky Match della tredicesima giornata di Serie A KINTO di calcio a 5, superando per 3-2 un Pirossigeno Cosenza sempre più in difficoltà, al quarto ko consecutivo. Una vittoria di peso specifico elevatissimo per i pugliesi, che confermano solidità, cinismo e maturità nonostante il debutto nella massima serie. Match intenso e combattuto quello andato in scena in Calabria, con il Capurso abile a difendersi con ordine e a colpire con puntualità ogni volta che ne ha l'opportunità.

